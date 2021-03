Caxias do Sul e BNDES assinam acordo para PPP

A prefeitura de Caxias do Sul assinou um acordo de cooperação técnica com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a estruturação da parceria público-privada (PPP) de iluminação pública. O secretário de Parcerias Estratégicas e Gestão de Recursos, Maurício Batista da Silva, explica que o próximo passo será aprovar o plano de trabalho.

Depois de concluído, o BNDES passa para as etapas de planejamento e estruturação dos projetos, sempre acompanhado do município, iniciando os estudos preliminares de diagnóstico. A contratação dos estudos está prevista para ocorrer no segundo semestre deste ano. "O banco passa a prestar apoio em todas as etapas do projeto, desde a fase de planejamento, estruturação até a contratação e modelagem dos estudos e fase final de licitação", resume.

Maurício ressalta ainda que o acordo assinado não se restringe somente à iluminação pública. Ele tem um escopo amplo, e pode ser usado para outras concessões e PPPs de interesse de ambas as partes. O acordo foi assinado pelo prefeito Adiló Didomenico