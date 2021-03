Pelotas divulga perfil dos infectados pela Covid-19

A prefeitura de Pelotas divulgou a atualização das categorias mais atingidas pela Covid-19 na cidade. O estudo, sob responsabilidade do Observatório de Segurança Pública, tem como base os dados registrados até o dia 18 de março, quando o município apresentava 26.270 pessoas confirmadas com a doença, sendo que 56,1% eram mulheres e 43,9%, homens.

A pesquisa mostra que 5.288 dos infectados optaram por não informar a ocupação, o que representa um percentual de 20,13%. Logo após, a maior incidência de positivos é de aposentados, com 3.333 casos (12,69%), seguidos dos estudantes, com 2.912 casos (11,08%) e profissionais da saúde, com 2.174 casos (8,28%). Comerciantes e donas de casa representam 1.983 (7,55%) e 1.311 (4,99%) dos registros, respectivamente.

A atualização do zoneamento e do perfil de infectados é feita a partir das notificações de casos suspeitos e positivos do coronavírus, que é realizada nos serviços de saúde, unidades, hospitais e laboratórios, tanto públicos quanto privados. Os dados completos dos pacientes são enviados à Vigilância Epidemiológica, e vão desde nome e telefone, até profissão e a data em que os primeiros sintomas foram observados.