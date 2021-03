Primeiro free shop de São Borja é inaugurado

Foi inaugurada em São Borja a primeira loja de free shop da cidade. O grupo Brasil Free Shop, que possui unidades em Uruguaiana e em Rivera, no Uruguai, iniciou suas atividades em São Borja na rua Aparício Mariense, 2918. O local oferece produtos importados com preço em reais.

A instalação desse empreendimento em São Borja foi possível após muitas articulações do prefeito Eduardo Bonotto e também do presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Implantação de Free Shops em Cidades de Fronteira, deputado Frederico Antunes. Trata-se de uma ação histórica no processo de desenvolvimento socioeconômico do município. Com a abertura do Brasil Free Shop foram gerados mais de 50 empregos diretos. Além disso, a expectativa é de garantir preços e produtos atrativos, fazendo convergir para São Borja o atraente turismo de compras, que movimentará a economia local.

A prefeitura prevê que, a partir de agora, mais lojas francas deverão se instalar na cidade, a partir da abertura do primeiro estabelecimento. "Segue o nosso trabalho e das entidades representativas do comércio no sentido de que novos empreendimentos sejam ativados, garantindo empregos, geração de renda, aquecimento da economia local e geração de impostos", afirma Bonotto.