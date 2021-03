Farroupilha terá nova central médica do Círculo Saúde em maio

Já estão em fase final as obras da nova central de serviços médicos do Círculo Saúde em Farroupilha, na serra gaúcha. Localizado no Centro do município, na rua Tiradentes, o novo espaço traz conceitos "premium" de saúde e a partir de maio, quando está prevista sua inauguração, amplia a oferta de serviços aos beneficiários do plano tanto em Farroupilha como em cidades vizinhas.

O local vai oferecer atendimentos em novas especialidades médicas, entre elas ortopedia, psiquiatria, psicologia e pediatria. Contará também com os serviços de atendimento e apoio aos clientes, com posto de coleta laboratorial, ambulatório, modernos consultórios médicos em diversas especialidades, central de vacinas, saúde ocupacional, central de exames cardiológicos, entre outros.

"A área física da nova sede chega a quase 500 metros quadros, 150 a mais que a anterior, e dispõe de ambientes amplos, modernos e confortáveis tanto para os colaboradores e médicos quanto para os beneficiários, proporcionando segurança nos procedimentos, bem-estar e conforto. Outra novidade é o espaço kids, com diversão e lazer para as crianças", acrescenta a coordenadora comercial do Círculo Saúde, Taise Plachi. Ela lembra que com a oferta de mais espaços e serviços, mais quatro profissionais serão contratados para atuar na cidade.

"Estamos realizando um importante investimento para levar ainda mais qualidade aos nossos clientes de Farroupilha e região. Contaremos agora com uma ampla e moderna estrutura de serviços médicos, além de uma medicina preventiva potente e tecnológica", comenta Vagner Barela, diretor da empresa. Ele destaca que a nova unidade será aberta já adequada para a realização de campanhas de vacinação e imunização.