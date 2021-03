Lajeado inicia o tratamento de pacientes da Covid-19 em casa com equipamento

Lançado recentemente, o programa de atendimento domiciliar de pacientes com Covid-19 em Lajeando já atende sete pessoas, que passaram a receber o tratamento em suas casas. Com o uso de concentradores de oxigênio, os pacientes que não necessitam mais de cuidados intensivos recebem alta hospitalar e continuam o monitoramento médico de forma domiciliar.

O objetivo do projeto é facilitar a alta hospitalar mais precoce de pacientes que não necessitem mais cuidados intensivos mas que continuam precisando fazer uso de oxigênio e, por isso, acabam tendo que ficar no hospital. Na medida em que este paciente pode ser tratado em casa, aumenta a disponibilidade de leitos hospitalares para pacientes em situação mais grave.

Na semana passada, Nelio Antônio Marchi, de 83 anos, foi internado no Hospital Bruno Born com sintomas gripais e com diagnóstico de infecção pulmonar decorrente de um vírus. A confirmação para Covid-19 chegou na sexta-feira passada. O paciente, que estava em constante melhora e respondendo bem ao tratamento, pode receber alta hospitalar e seguir com os procedimentos médicos em casa com o uso dos concentradores de oxigênio. As filhas são as responsáveis pela assistência domiciliar e manuseio do aparelho.

"O pai elogiou muito as enfermeiras e os médicos do hospital. Mesmo sabendo que ele estava sendo bem tratado, ficamos mais tranquilos de poder acompanhar a saúde dele de perto. Esperamos que tudo isso passe e que mais pessoas possam ter a chance de continuar o tratamento em casa porque é uma iniciativa muito boa. Eu e minha família só temos a agradecer, nos sentimos acolhidos em todos os momentos", contou Cínta Marchi que enviou a foto do seu pai utilizando o aparelho.

Os concentradores de oxigênio continuam sendo necessários para garantir o atendimento de mais pessoas em casa. Há dificuldade por parte do município de adquirir ou alugar o aparelho em razão da alta procura. Por isso, as pessoas que possuem concentrador de oxigênio e não estiverem utilizando podem entrar em contato com a secretaria da Saúde para empréstimo ou cessão de uso do equipamento.

A prefeitura pede que, caso haja alguém com o concentrador de oxigênio sem uso em casa, ou sabe de alguém que tenha, faça contato com a secretaria da Saúde. Para isso, é disponibilizado o telefone (51) 3982-1130, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h30h às 11h30 e das 12h30h às 16h30.