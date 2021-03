Cachoeirinha adere à programa para recolhimento de plásticos

Motivados a recolher copos e outros itens plásticos utilizados nos prédios públicos municipais e destiná-los ao programa socioambiental Copinho Legal, promovido pelo Instituto SustenPlást, a prefeitura de Cachoeirinha foi o primeiro órgão público a aderir ao programa no Brasil. Nesta semana aconteceu a primeira entrega do material, que será destinado para entidades assistenciais do terceiro setor cadastradas no programa.

De acordo com Simara Souza, coordenadora do instituto, os copinhos e demais artefatos de plástico, como pratos e talheres descartáveis, foram recolhidos pelas secretarias municipais em recipientes disponibilizados em seus espaços. "Com o apoio de todos, este material rico retornará para a indústria fomentando a economia circular e ajudando inúmeras entidades assistenciais", explica