Câmara de Campo Bom instala CPI para apurar mortes no Hospital Lauro Réus

problemas no abastecimento de oxigênio afetaram diversos setores da casa de saúde Por iniciativa da Mesa Diretora do Poder Legislativo de Campo Bom, a Câmara de Vereadores instalará uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar os fatos ocorridos no Hospital Lauro Réus no dia 19 de março, quandoe seis pacientes internados na instituição teriam vindo a óbito. Ficou marcada para esta quarta-feira a primeira reunião da comissão para organizar o andamento dos trabalhos.

Na sexta-feira passada, seis pessoas morreram no Hospital Lauro Reus de Campo Bom devido a uma falha no sistema de distribuição de oxigênio. A secretaria estadual da Saúde do Rio Grande do Sul informou que, ao saber do ocorrido, acionou o hospital, que opera atualmente com capacidade próxima a 300% acima da média. A instituição, cuja gestão é feita pela Associação Beneficente São Miguel, confirmou para a secretaria os seis óbitos mas disse que a causa seria o problema na distribuição de oxigênio, e não a falta dele. A falha ocorreu por 30 minutos no hospital.

"A urgência de instalação desta CPI se dá em virtude da apuração dos fatos. Não poderíamos deixar de realizar uma apuração dos fatos sendo essa casa um poder fiscalizador na cidade", citou o presidente do Legislativo, Alexandre Hoffmeister. "Encaminhamos essa instalação pela Mesa Diretiva, mas é o desejo de todos os parlamentares que os fatos sejam apurados e por isso todos os vereadores que quiserem fazer parte desta comissão participarão da apuração dos fatos", completou Alexandre.