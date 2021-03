Vera Cruz busca celebrar convênio com o IPE por planos de saúde aos servidores

O município de Vera Cruz está em busca de alternativas para o plano de saúde do funcionalismo. Em tratativas com o Sindicato do Servidores Públicos, o prefeito Gilson Becker recebeu a visita do diretor presidente do IPE Saúde, Marcus Vinícius Vieira de Almeida. Na ocasião, foi feita a apresentação de uma proposta de convênio entre o IPE e o município, como já celebrado pela instituição com outras cidades gaúchas.

"Como servidor público, me comprometi com meus colegas a estudar opções para melhorar e ampliar o plano, além de voltar a ter um plano com internação, como já tivemos anteriormente", reitera o o prefeito. A proposta agora é avaliada para viabilidade do convênio. O auxílio saúde repassado pelo município aos servidores não poderá ser reajustado neste ano, mas há a possibilidade de ser utilizado para contratação do plano pelo IPE.