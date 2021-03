MUNICÍPIOS Notícia da edição impressa de 23/03/2021. Alterada em 23/03 às 03h00min Prefeitos do Vale do Taquari buscam soluções para a BR-386

acidente com o caminhão-tanque na BR-386, ocorrido no dia 13 de março O prefeito em exercício de Estrela, João Carlos Schäfer, participou da reunião proposta pela Câmara da Indústria, Comércio e Serviços do Vale do Taquari, com apoio da Associação Comercial e Industrial de Lajeado (Acil) e da Câmara do Comércio, Indústria e Serviços de Estrela (Cacis), para tratar das consequências do. Além de Schäfer, participaram os prefeitos de Arroio do Meio, Danilo José Bruxel; Colinas, Sandro Herrmann; de Cruzeiro do Sul, João Dullius; e Lajeado, Marcelo Caumo, os cinco mais impactados pela interrupção.

carros caminhões No encontro, foram apresentadas propostas e lançada uma campanha para construção de uma segunda ponte na região. Para todos, o acidente que danificou a estrutura da ponte no Arroio Boa Vista, na travessia entre Lajeado e Estrela, interfere diretamente na economia do Vale do Taquari e do Estado, pois gera prejuízos para toda a cadeia produtiva. Os prefeitos apontaram três propostas, que seriam a interligação da RSC-453 por Cruzeiro do Sul até a Trans Santa Rita, em Estrela, uma ponte ao lado do porto, próxima da já existente entre Lajeado e Estrela, e por último, uma interligação entre Arroio do Meio e Colinas, ligando Imigrante e a serra gaúcha. O trânsito já foi liberado para, com restrições

O presidente da CIC Vale do Taquari, Ivandro Rosa, destacou que independe o ponto que a nova ponte vai ser construída, mas que seja eficiente. "Nós precisamos nos orientar por estudos técnicos, de viabilidade econômica para termos certeza da melhor escolha e que ela esteja interconectada com o Vale do Taquari."

uma das cidades que acabou absorvendo parte do trânsito da rodovia federal O prefeito de Estrela,, endossou a fala, na busca por uma solução permanente. "Precisamos nos basear em um estudo técnico que aponte a melhor solução para, tanto agora como nos próximos 50 anos, traga o máximo de desenvolvimento econômico e social para a região, independente da sua localização", avalia. "Que leve em consideração todo um anel rodoviário existente e que pode ser ainda melhor explorado e desenvolvido, viabilizando um plano que gere novas perspectivas econômicas e de mobilidade urbana", afirmou.

A CIC Vale do Taquari vai procurar a diretoria da Associação dos Municípios do Vale do Taquari (Amvat) para propor a contratação de um estudo de viabilidade econômica da nova ponte. Foi consenso que é preciso criar um grupo de estudo e definição de um projeto. Na avaliação de todos, a união de esforços é fundamental para dar sequência ao planejamento dessa obra que deve ser a longo prazo.