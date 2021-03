Em caso raro, teste em gata dá positivo para a Covid-19 em Caxias do Sul

O Laboratório de Diagnóstico em Medicina Veterinária da Universidade de Caxias do Sul (UCS) recebeu, recentemente, uma amostra para teste de uma gata, de dois anos de idade, domiciliada em Caxias do Sul. O animal apresentava dificuldades respiratórias, e os tutores haviam sido infectados com o novo coronavírus (Covid-19) nas semanas anteriores. A amostra deu resultado positivo no teste de RT-PCR em tempo real. Autoridades públicas foram notificadas, e a contraprova foi confirmada pela Universidade Feevale.

não foram comunicados casos de transmissão do vírus de gatos para seres humanos. Atualmente, estudos de caracterização genética da amostra estão sendo elaborados em parceria com a instituição de ensino do Vale do Sinos. Conforme os pesquisadores da Área de Ciências da Vida da UCS, um animal infectado é um caso isolado e raro de ocorrer. Eles destacam queOu seja, animais se infectam, mas acabam não transmitindo a doença.

Os estudiosos indicam que pessoas que tenham Covid-19 cuidem para não transmitir o vírus para outras pessoas e felinos. Se um tutor (proprietário) com a doença precisar continuar cuidando de seu animal de estimação, ele deve manter medidas básicas de higiene, assim como se houvesse a transmissão entre pessoas da mesma família, por exemplo.

As medidas incluem lavar as mãos antes de estar perto ou manusear seus animais, sua comida ou seus utensílios. Ele deve usar máscara ao se aproximar do animal e evitar beijar seus animais ou compartilhar alimentos, toalhas ou a cama com eles. Os animais podem ser vítimas da doença e devem ser tratados em caso de sintomas.