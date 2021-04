Uruguaiana vai buscar pacientes com sintomas de Covid-19

Em parceria com a Unipampa, a secretaria municipal de Saúde de Uruguaiana vai realizar a visita as residências daqueles pacientes estiveram consultando nos postos de saúde e no centro de triagem com sintomas de Covid-19, mas não retornaram para realização de exame pré agendado. Na semana passada, apenas 23 dos 65 agendados compareceram para o exame.

A intenção é evitar a propagação da doença bem com o evitar que casos mais simples possam se tornar graves devido não confirmação e tratamento continuado para a doença. "Muitas das pessoas que consultam no centro de triagem e também nos postos de saúde, ao apresentarem melhoras desistem da realização do teste e isso acaba atrapalhando no tratamento continuado. Então pedimos que aquelas pessoas que tiverem exames agendados, compareçam ao posto de saúde para realização", disse a enfermeira Lilian Stumm, responsável pelo setor Covid da pasta.