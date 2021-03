Grupo de SC deve abrir supermercado em Santa Rosa

O Grupo Passarela, de Santa Catarina, recebeu uma comitiva de Santa Rosa em Concórdia-SC. Na reunião, o secretário de Desenvolvimento Econômico Odaylson Eder formalizou o convite para que a empresa se instale em Santa Rosa. A área do investimento seria de 12 a 16 mil metros quadrados.

O prefeito Anderson Mantei soube do interesse do grupo Passarela vir para o Rio Grande do Sul e agendou reunião com os diretores. A comitiva que esteve na cidade do interior catarinense conheceu o projeto da empresa, que ainda esse ano, deve se instalar em Bento Gonçalves e Farroupilha. Essas serão as primeiras localidades do estado que vão receber investimento de 12 milhões.

Odaylson conheceu toda a estrutura e o formato de atuação da rede supermercadista que tem 1.400 funcionários, "Pude apresentar toda potencialidade da região e formalizar nosso interesse em receber o grupo", disse. Uma nova visita está agendada para o mês de abril. O interesse em Santa Rosa é de investimento nos dois segmentos de mercado do grupo Via Atacadista (formato atacarejo) e Supermercados Passarela, que engloba serviços junto do mercado(farmácia, petshop, floricultura, ente outros).