Parceria vai revitalizar praças e parques de Santa Maria

A prefeitura de Santa Maria, por meio da secretaria de Esporte e Lazer, deu início a um projeto-piloto para recuperação de pracinhas da cidade. Trata-se de uma parceria entre moradores e o Executivo para viabilizar a recuperação desses espaços.

De acordo com o secretário interino de Esporte e Lazer, Gilvan Ribeiro, a ação teve início após o recebimento de uma demanda dos moradores do Parque Itaimbé, para que fosse feita uma reforma na pracinha localizada próximo à Avenida Dores. Os moradores relataram que o espaço apresentava alguns problemas, sobretudo nos brinquedos. A partir disso, um empresário que está construindo um empreendimento em frente à pracinha prontificou-se de fazer doações de alguns materiais. Com essa doação e mão de obra da prefeitura, a pracinha foi totalmente reformada, tendo os brinquedos consertados e pintados.

Situações semelhantes aconteceram em outros pontos da cidade, também envolvendo os espaços públicos, sobretudo as pracinhas, que são usadas pelas crianças para o lazer. A ideia baseia-se na mesma premissa; a prefeitura entra com a mão de obra, enquanto associações e/ou empresas privadas providenciam os materiais para que sejam feitas as intervenções.

"Esse projeto-piloto, que iniciou de forma pequena no Parque Itaimbé, e, agora, em uma ação maior no Parque Residencial Jardim Lindóia, em que os moradores entram com material, e nós, com a mão de obra, é uma parceria que queremos estender para outros pontos da cidade", ressalta o secretário interino de Esporte e Lazer, Gilvan Ribeiro. A ideia é que, com a conclusão desses espaços, outros locais possam ser contemplados.