É falsa a informação de auxílio gás em Caxias do Sul

A prefeitura de Caxias do Sul e a Fundação de Assistência Social (FAS) emitiram um comunicado para informar que são enganosas as mensagens de texto, que circulam no Whatsapp e redes sociais, com inscrições para um suposto programa emergencial, que forneceria auxílio-gás para os cidadãos caxienses. A população precisa estar atenta a esse tipo de mensagem, pois muitas vezes são usadas por criminosos para clonar dados do celular.

A presidente da FAS, Katiane Boschetti da Silveira enfatiza que o atendimento socio-assistencial às famílias acontece por meio dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), que no momento, estão atendendo apenas por agendamento. A população pode contatar por telefone ou whastapp do serviço para agendar atendimento e esclarecer dúvidas.