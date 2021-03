Campanha de Páscoa vai sortear ovo de chocolate de 70 quilos em Lajeado

A Páscoa está chegando e, com ela, a vontade de consumir chocolates aumenta. Com essa ideia, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Lajeado tem intensificado a busca por alternativas que reduzam os impactos da pandemia aos estabelecimentos e aproveita a proximidade da Páscoa para promover uma campanha de valorização e incentivo ao consumo local. Denominada "Páscoa Premiada, a promoção, que vai até 10 de abril, vai sortear um de um ovo de chocolate de 70 quilos. Para concorrer, serão entregues cupons a cada compra de valor igual ou superior a R$ 80,00 no comércio local. Participam da campanha as empresas associadas da entidade que aderiram ao Lajeado Brilha 2020, as quais estão identificadas com cartazes da promoção.