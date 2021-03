Justiça proíbe encaminhamentos ao hospital de Taquari

Uma decisão judicial deferiu ao Hospital São José, de Taquari, a opção de não receber mais pacientes do Estado pelo sistema vaga zero. Devido à alta demanda de pacientes no leitos de UTI e a iminente falta de medicamentos, a ATS, associação gestora do hospital, em parceria com a prefeitura, entrou com um pedido na justiça para que o hospital não receba mais pacientes.

A decisão judicial também determina que o Estado forneça os medicamentos com risco de faltarem, como sedativos, analgésicos, neurobloqueadores e, especialmente, o kit intubação. Caso o governo estadual não tenha condições, que comprove essa realidade e informe se já entrou em contato com o Ministério da Saúde sobre a falta de insumos, e qual foi a resposta da pasta federal.

"Não desejávamos chegar a esse ponto, mas a situação é extremamente crítica. Nas últimas semanas, os pacientes eram largados na porta do hospital, mesmo sem ter leitos para recebe-los. Muitos ficavam na emergência, extrapolando a capacidade operacional de atendimento e da equipe médica. Mais uma vez, peço a todos que se cuidem. Respeitem os protocolos de distanciamento, usem máscara e evitem sair de casa", disse o prefeito André Brito.