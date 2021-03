Vera Cruz institui o serviço de consultas médicas pelo telefone

A secretaria de Saúde de Vera Cruz passa a oferecer consultas com médico por chamada de vídeo. O TeleCovid começa a funcionar na segunda-feira. As teleconsultas já podem ser agendadas pelos cidadãos.

Para agendamento é necessário informar nome completo, endereço, CPF ou RG, e-mail para envio de atestado ou receita, número de telefone com internet e WhatsApp e sintomas, se apresentar. O paciente receberá uma mensagem no celular com o dia e horário da teleconsulta.

O serviço servirá para orientações gerais sobre a Covid-19, como por exemplo, o que fazer em casos de familiar positivo. Pacientes com teste positivo, sem sintomas, que precisem de atestado também poderão acessar o serviço. O agendamento será feito pelo telefone (51) 99998-6643, no horário entre 8 e às 11 horas e das 13 às 16 horas.

Outras situações que também poderão ser atendidas no TeleCovid são as de pacientes com exames particulares positivos, sem sintomas ou com sintomas leves e as de pacientes com sintomas leves (dor de cabeça ocasional, coriza, obstrução nasal, perda do olfato e/ou paladar, diarreia episódica), que necessitem de informações e orientações sobre a doença.

Para o prefeito de Vera Cruz, Gilson Becker, o município acompanha uma tendência mundial da medicina, especialmente em tempos de pandemia, que são as consultas on-line à distância. "Teremos dois médicos à disposição da comunidade, simultaneamente, para as consultas através do telefone, e esperamos que a adesão da população a essa modalidade que vem sendo muito bem aceita em outros municípios", reitera o chefe do Executivo.