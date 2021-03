Programa de rádio vai trazer informações para pais e alunos de Pinheiro Machado

O município de Pinheiro Machado começou, nesta segunda-feira, um projeto com a Rádio Cidade 105.9 para dinamizar as atividades educacionais das escolas e secretaria de Educação. O projeto se chama "Educação Pelas Ondas Da Rádio".

A iniciativa visa a divulgação de ações educativas no período remoto, assegurando à comunidade informações e normativas referentes às aulas, bem como orientações para as famílias e educandos sobre o andamento das atividades neste período. As atividades ocorrem às segundas, quartas e sextas, no horário das 18h às 19h. Neste horário as escolas esclarecerão dúvidas, darão informações e divulgarão seus projetos e calendários de entrega de materiais aos alunos na cidade e no interior.