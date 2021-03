Pelotas deve ampliar presença de apenados em projetos

A prefeitura de Pelotas e a 5ª Delegacia Penitenciária Regional pretendem desenvolver ações para ampliar as medidas de reinserção social de pessoas privadas de liberdade do Instituto Penal do Monitoramento Eletrônico e do Presídio Regional de Pelotas. A proposta é para que apenados dos regimes semiaberto e fechado possam integrar os projetos desenvolvidos pelo município.

No encontro foram discutidas e apontadas estratégias de inclusão dos apenas nos projetos que estão em andamento, como o "Mão de Obra Prisional" e o "Cada Jovem Conta". Conforme a coordenadora do do Observatório de Segurança de Pelotas, Cíntia Aires, os trabalhos ainda estão na fase de avaliação. "Será feita uma análise detalhada para investigar a real necessidade do apenado, avaliando cada caso - se envolve violência doméstica, crianças ou dependência química, para, então, definir o projeto ou assistência que melhor atende à demanda", explicou Cíntia.