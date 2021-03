energia Notícia da edição impressa de 23/03/2021. Alterada em 25/03 às 03h00min Subestação da RGE em Sapucaia do Sul passa por ampliação

A RGE concluiu as obras de ampliação da subestação Sapucaia do Sul. O investimento de R$ 8,3 milhões vai beneficiar diretamente 40 mil clientes da companhia em Sapucaia do Sul e em São Leopoldo.

A ampliação inclui a instalação de dois módulos de entrada de linha de tensão e um novo transformador. Essa estrutura possibilita uma dupla alimentação para a própria subestação, o que representa uma redução nos riscos de interrupção do fornecimento.

A implantação dos novos módulos de conexão de linha aumenta a possibilidade de se fazer manobras de carga, ou seja, de fazer com que a energia chegue aos clientes por outros caminhos quando uma das linhas apresentar qualquer problema. Para o gerente de Engenharia da RGE, Roberto Pressi, este é um investimento que impacta diretamente na qualidade do serviço. "Trata-se de um importante reforço para a região que contribui para o desenvolvimento econômico e social", afirma Pressi.