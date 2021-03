São Leopoldo publica novo decreto e adota regras da bandeira vermelha

A prefeitura de São Leopoldo publicou na noite deste domingo (21) novo decreto de calamidade pública informando a adoção das regras da bandeira vermelha no Distanciamento Controlado. A medida foi tomada após as definições do Comitê Municipal de Atenção ao Coronavírus e as decisões judiciais permitindo a adoção da cogestão no Rio Grande do Sul