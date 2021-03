Santa Maria tenta atrair nova sede da Escola de Sargentos

A prefeitura de Santa Maria deu um passo importante na disputa pela nova Escola de Sargentos das Armas (ESA), do Exército Brasileiro. O prefeito Jorge Pozzobom entregou ao presidente da Câmara de Vereadores, João Ricardo Vargas, o Coronel Vargas, dois projetos de lei que, quando aprovados, tornarão o município ainda mais atrativo para receber o investimento.

O primeiro projeto isenta a construção do complexo de prédios da ESA da cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), como forma de tornar a obra ainda mais viável do ponto de vista financeiro. O menor custo para a implantação da escola será um ponto a favor de Santa Maria no comparativo com as outras duas cidades que também são avaliadas pelo Exército Ponta Grossa, no Paraná, e Recife, em Pernambuco. Os prédios seriam construídos em uma área que já é de propriedade militar, na região do bairro Boi Morto.

Já o segundo projeto entregue propõe uma modificação na Lei de Uso e Ocupação do Solo de Santa Maria para permitir que, em um terreno no bairro Caturrita, sejam construídas torres residenciais de até oito pavimentos, onde seria instalada uma nova Vila Militar com moradias para as famílias dos militares que fazem parte do efetivo que servirá na ESA. Os dois projetos do Executivo Municipal foram protocolados em regime de urgência.

"Santa Maria já está preparada para receber a escola e, com esses dois projetos, estrutura-se ainda mais para ser a sede desse grandioso projeto. Já contatamos diversas autoridades e nos colocamos à disposição do Exército para fazer o que for possível para trazer a ESA para o nosso município, e é assim que estamos atuando", afirma o prefeito.