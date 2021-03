Ampliação de subestação da RGE beneficia quatro cidades gaúchas

As comunidades de Getúlio Vargas, Erebango, Estação e Ipiranga do Sul, no noroeste gaúcho, receberam neste mês a obra de ampliação da subestação de Getúlio Vargas. Trata-se de uma obra de grande porte, que representa significativa mudança para melhor no fornecimento de energia elétrica aos 12,2 mil clientes atendidos pela distribuidora RGE nos três municípios.

"Aumentamos em 40% o volume de energia disponível e melhoramos a rede de distribuição, proporcionando mais qualidade no serviço prestado aos nossos clientes, que é o objetivo principal da RGE", comemora o diretor-presidente da concessionária, Marco Antônio Villela de Abreu. A RGE investiu R$ 13,2 milhões na ampliação da subestação, construção e reconstrução de circuitos de média e baixa tensão e instalação de equipamentos de alta tecnologia.

A principal parte de todo o complexo de obras foi a ampliação da subestação, com a instalação de um novo transformador e substituição do transformador que já existia por um novo. Ainda foram implantados dois módulos alimentadores, trocados disjuntores e sistema de proteção, construída uma nova casa de comando e executadas melhorias na infraestrutura geral.

A ampliação de uma subestação significa mais energia disponível para atender a necessidade de futuras demandas. As redes de distribuição de média tensão também foram preparadas para atender a essa futura necessidade.

Além do aumento na oferta de energia, a ampliação da subestação permite um redimensionamento de cargas entre os circuitos alimentadores que abastecem os quatro municípios. A obra de ampliação impacta positivamente no crescimento da demanda por energia elétrica, bem como em situações críticas, como temporais, por exemplo. Na rede de distribuição, a construção de dois novos alimentadores e a instalação de equipamentos de manobras permitirão novas opções de manobras.