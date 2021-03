Lar de idosos de Vacaria passa a ter placas fotovoltaicas

A Associação Beneficente Santa Isabel de Vacaria firmou parceria com a empresa Solled Energia, de Santa Cruz do Sul, para a instalação de placas solares na instituição, mantida pela entidade. O sistema de geração de energia solar será composto por 50 módulos de 445W e a estimativa é uma redução de R$ 1,4 mil na conta de luz mensal.

"A Santa Isabel passou por uma grande tragédia no ano de 2017, um sinistro de grandes proporções destruiu todo prédio com duas vítimas, tendo que recomeçar. A escolha pela instituição aconteceu por esse fator e por se tratar de uma entidade com envolvimento direto com a comunidade, reconhecida e referência no município", destaca a diretora da Solled, Mara Schwengber.

Conforme a gerente administrativa da associação, Marli Kovaleski, desde que iniciaram as obras da nova sede, a diretoria tinha o pensamento voltado para a questão fotovoltaica. "Estamos sempre na busca de empresas para nos ajudar a manter esta casa com um padrão de qualidade", ressaltou.