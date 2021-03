Unidade do Atacadão é aberta em São Leopoldo

A rede Atacadão, que pertence ao grupo Carrefour, inaugurou a primeira unidade na cidade de São Leopoldo. Com esta abertura, o Rio Grande do Sul chega à sua 10ª unidade de autosserviço no Estado, onde também tem um atacado de entrega. A loja é mais uma unidade Makro - adquirida em 2020 - e que foi convertida em Atacadão.

A unidade recebeu um investimento de R$ 12 milhões e possui 4.204 metros quadrados. Atualmente o Atacadão tem 212 lojas pelo Brasil. No Rio Grande do Sul a rede também conta com unidades em Estrela, Gravataí, Novo Hamburgo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Maria, Sapucaia do Sul e Viamão.