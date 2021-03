Grupo de artesãos vai se instalar em teatro de Pinheiro Machado

O grupo de artesãos de Pinheiro Machado vai iniciar suas atividades de exposição e comercialização de seus artesanatos. O espaço revitalizado e reorganizado será no hall de entrada do Teatro Municipal Ludovico Pórzio, onde os artesãos terão oportunidade de mostrar o seu trabalho e também comercializar seus produtos, sob forma de exposição e feira.

A ideia de utilizar o espaço para o projeto dos artesãos foi construída em parceria entre o Executivo municipal e a Secretaria de Educação. Segundo o secretário de Educação, Sandro da Rosa, o projeto visa oxigenar esta área e apoiar os pinheirenses que trabalham há tempo com artesanato e enfrentam grandes obstáculos para comercializar seus trabalhos. Todos os artesãos que quiserem participar do projeto poderão inscrever-se no próprio teatro.