Harmonia cria auxílio para os setores econômicos

O pequeno município de Harmonia, com 5.000 habitantes no Vale do Caí, vai instituir um auxílio para as empresas locais. O prefeito Ernani Forneck sancionou uma lei que cria o Programa Emergencial de Auxílio ao Comércio e Serviços. A medida, criada a partir da classificação de bandeira preta na cidade e no Estado, prevê repasses para auxílio com aluguel e funcionários para microempresas do comércio e serviços não enquadrados como serviços essenciais durante a pandemia do novo coronavírus. O repasse será em uma parcela e os interessados têm até o dia 31 de março para requer o benefício.

Para a medida, a prefeitura pediu à Câmara de Vereadores autorização para um crédito especial de R$ 70 mil no orçamento do município para cobrir esses custos. No caso do auxílio para aluguel, o repasse será de metade do valor do aluguel, até o teto de R$ 1 mil, referente ao mês de março. Além disso, os comerciantes poderão receber o equivalente a um mês do Valor Adicionado registrado pela empresa em 2019, segundo o levantamento de retorno de ICMS da secretaria estadual da Fazenda.

A lei prevê ainda o repasse ao comerciante de R$ 150,00 por funcionário que tenha registro em carteira assinada, até o limite de três colaboradores por empresa. Conforme o secretário de Administração, Leozildo Lira, os valores podem ser cumulativos. "Quem paga aluguel e tem funcionários por exemplo, pode receber nos dois casos", explicou. "Para as pessoas jurídicas de comércio ou serviços não-essenciais que não se enquadram em nenhuma das categorias, foi previsto o auxílio de R$ 300,00, pagos em parcela única", complementa o secretário.

As microempresas beneficiadas precisam se comprometer a ficarem funcionando no município por no mínimo nove meses após o recebimento do auxílio. No caso de descumprimento de qualquer das condições da lei, o empresário será obrigado a devolver o dinheiro corrigido e com 1% de juros ao mês.