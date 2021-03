Em um ano, hospital de Bento contabilizou 1.088 internações por Covid-19

hospital passou da sua capacidade máxima em março No dia 18 de março de 2020 foi confirmado o primeiro caso de Covid-19 entre os pacientes do Hospital Tacchini, em Bento Gonçalves. Um ano depois, a instituição realizou um balanço dos 365 dias de combate ao vírus, revelando a internação de 1.088 pessoas com diagnóstico positivo para a doença. Dos casos que precisaram de internação, 764 pessoas receberam alta, e 180 faleceram (150 em função de complicações relacionadas à Covid-19 e outros 30 cujas causas da morte estão relacionadas a outras doenças). Os demais seguem internados ou foram transferidos para outras instituições de saúde, e o

Entre os óbitos de pacientes relacionados ao coronavírus no Tacchini, 109 estavam em UTI Adulto. A estatística mostra que a letalidade entre os pacientes em tratamento intensivo no hospital bento-gonçalvense é de 24,72%. O número é quase duas vezes menor do que o registrado por uma pesquisa realizada no início de 2021 pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O estudo nacional colheu os dados de 37 hospitais de Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, chegando à média final de 47,6% de mortes.

"Sabemos que por trás dessas estatísticas positivas estão vidas humanas. Lamentamos cada perda, mas vibramos muito com cada paciente recuperado. E podemos atribuir esses dados a diversos fatores. Durante a pandemia aprendemos a trabalhar melhor em equipe, ampliar o cuidado e diminuir a distância do paciente com seus familiares através das vídeo chamadas. Estamos testando nossa capacidade de resiliência e todos os dias nos surpreendemos com a força das nossas equipes multiprofissionais", descreve Roberta Pozza, diretora de divisão hospitalar do Tacchini Sistema de Saúde.