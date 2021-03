Grupo busca recursos para instituições de Bento

O agravamento da crise sanitária, com seus severos reflexos econômicos e sociais, sensibilizou a comunidade de Bento Gonçalves a retomar o movimento "Unidos por Bento". Reativado, o grupo trabalha em uma mobilização contra a covid-19 cujo principal propósito é auxiliar o já colapsado sistema de saúde local, público e privado.

O foco é transmitir informações técnicas claras, objetivas e acertadas sobre o início dos sintomas e, de forma conjugada, aplicar o diagnóstico precoce e tratamento imediato. Com essa composição, o objetivo é colaborar para evitar as internações hospitalares, cuja estrutura já ultrapassou o limite de operação.

Nessa nova fase, o Unidos por Bento atua para angariar doações financeiras com a finalidade de trazer alívio ao sistema de saúde e, consequentemente, à população do município, em parceria com a atuação do poder público. Os recursos destinam-se à aquisição, para posterior doação, de testes de detecção do vírus, medicação para o tratamento imediato, EPIs para o trabalho na área, além do custeio de profissionais de saúde e do auxílio financeiro para a compra de equipamento de alta complexidade no Hospital Tacchini fazem parte das estratégias iniciais desse voluntário trabalho para o bem coletivo.