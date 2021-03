Projeto em Rio Grande terá como enfoque o enfrentamento à fome

Em reunião virtual, o prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, coordenou e debateu com diversas lideranças religiosas, autoridades militares, educacionais e outras entidades da sociedade civil sobre um projeto de combate à fome no município. A ideia é que a iniciativa atenda todas as pessoas que tenham necessidades alimentares e vivam em situação precária no município.

A base do projeto partiu de uma iniciativa apresentada ao chefe do Executivo pelo bispo da cidade, dom Ricardo Hoepers. A reunião, de acordo com o prefeito, teve como objetivo integrar todos os parceiros na nova proposta, além de potencializar as ações já existentes e incentivar outras pessoas e instituições que possam colaborar com ideias semelhantes. Ao final do encontro foi firmado um pacto de combate à fome. Posteriormente, vai ser formada uma coordenação para dar andamento do plano discutido nesta data.