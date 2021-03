Prefeito de São Leopoldo afirma que não vai aderir à cogestão e critica decisão tomada pelo governo do RS

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, participou da reunião online da Associação dos Municípios do Vale do Rio dos Sinos (Amvars) e apresentou sua posição de não adotar a cogestão no enfrentamento à pandemia na região. A cogestão permite que um município adote regras menos rígidas da bandeira no sistema de distanciamento controlado. No caso de São Leopoldo, se mantida a bandeira preta, com a cogestão poderiam ser adotados regramentos da bandeira vermelha.

Mesmo com a liberação do governador Eduardo Leite, mesmo com o Estado em bandeira preta e a situação gravíssima da pandemia, com falta de leitos, de profissionais e risco de desabastecimento de remédios e insumos, o prefeito afirma que continuará defendendo que a responsabilidade seja do governo estadual.

"O nosso debate é no Comitê Municipal, onde discutimos democraticamente na cidade a situação, diz ter plena consciência de que o governo estadual deve ser responsável pela administração desta crise sem precedentes em nossas vidas. O governador não pode empurrar para os municípios as decisões, sendo que ele que deve apresentar as soluções, com aporte de recursos nos hospitais e ações visando ao isolamento social", afirmou o prefeito Vanazzi.