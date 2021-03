Prefeito de Bagé vai autorizar a reabertura do comércio

O prefeito de Bagé, Divaldo Lara anunciou medidas para amenizar os prejuízos causados pelo fechamento do comércio e proibição de atividades por decreto estadual. A iniciativa é focada para empresários e trabalhadores da cidade.

Um dos principais anúncios foi a intenção do governo de abrir o comércio a partir de segunda-feira, após avaliação da confirmação da queda na curva de coletas e contaminados. "Vamos abrir a cidade e trabalhar com os protocolos de segurança, com forte repressão às aglomerações, principalmente à noite", declarou o prefeito. Além de garantir a volta do funcionamento dos setores afetados pelo fechamento, Divaldo prevê medidas duras e firmes para o feriado de Páscoa.

O pacote de ações inclui isenção do IPTU por 90 dias aos estabelecimentos que tiveram que fechar pela pandemia, e pelo mesmo período, para o trabalhador comprovadamente demitido entre os meses de fevereiro a abril. Também não serão cobradas as taxas de alvarás dos estabelecimentos fechados e haverá a prorrogação de 90 dias das negativas dos fornecedores do município e isenção de IPTU por seis meses para imóveis de pessoas na linha de extrema pobreza, mediante cadastro confirmado pela secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Direitos do Idoso.

Além das isenções fiscais, a equipe anunciou o fechamento de praças e avenidas nos próximos dois fins de semana. "São medidas adotadas para amenizar o sofrimento da população que está lutando há um ano inteiro contra este vírus", ressalta Divaldo.

Também foi revogado o decreto que permite que os servidores públicos municipais do grupo de risco trabalhem de casa. O ponto continua sendo facultativo, porém com desconto salarial para aqueles que optarem por ficar em casa.