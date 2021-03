Obras melhoram condições de estradas no Noroeste

O transporte de insumos agrícolas no Noroeste gaúcho ganhará um incentivo após a recuperação do pavimento das rodovias ERS-540, RSC-472 e ERS-342. Para melhorar as condições de trafegabilidade delas, o governo do Estado investe mais de R$ 2 milhões em frentes de manutenção.

Desde a última semana, a ERS-540 passa por uma operação tapa-buracos e recebe novo revestimento asfáltico. O trabalho engloba 23 quilômetros entre os municípios de Santo Cristo e Alecrim e conta com investimento de cerca de R$ 1 milhão. "A manutenção asfáltica abrange toda a extensão da rodovia. Além disso, serão 11,6 quilômetros de microrrevestimento entre Santo Cristo e o distrito de Vila Sírio", descreve o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino. Os serviços devem ser finalizados ainda este mês.

Faustino afirma que as mesmas atividades estão em execução desde segunda-feira (15/3) na RSC-472, no trecho de Santo Cristo ao entroncamento com a ERS-575 (em direção a Porto Vera Cruz). Até o final deste mês, deve ser concluída a obra, orçada em R$ 1,1 milhão. "Também estamos com uma frente de trabalho na ERS-342, entre Independência e Catuípe. O foco é diminuir as imperfeições na pista", acrescenta.