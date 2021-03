Uruguaiana emite alerta por infestação do mosquito da dengue

A Vigilância Ambiental em Saúde de Uruguaiana emitiu um alerta à população para o alto índice de infestação do mosquito Aedes Aegypti. De acordo com levantamentos do setor, foi identificado um grande aumento de focos no município nos últimos meses.

A Vigilância considera o tempo quente e chuvoso dos meses de janeiro e fevereiro como elementos favoráveis à proliferação do mosquito. A situação é considerada preocupante, já que há ocorrências recentes de casos de dengue em vários municípios do Rio Grande do Sul. Dentre os casos, 50% estão dentro das residências em criadouros como vasos de plantas, tonéis com água, pratos de vasos de plantas, pote de água de animais, embalagens plásticas, dentre outros. Pneus também são um dos criadouros preferidos do mosquito.