MUNICÍPIOS Notícia da edição impressa de 19/03/2021. Alterada em 19/03 às 03h00min Canela busca socorro junto ao governo do Estado

Em vista da grave crise financeira que atinge Canela, em consequência da pandemia, a secretaria da Fazenda e Desenvolvimento Econômico está executando algumas ações para acelerar o processo de retomada econômica. O secretário Luciano Melo esteve em Porto Alegre, onde participou de uma reunião com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado, Edson Brumm.

Durante o encontro os representantes do Poder Executivo canelense encaminharam um requerimento solicitando a intervenção do governo estadual junto aos bancos de fomento para que sejam disponibilizadas linhas de créditos aos empresários locais que exercem atividades consideradas 'não essenciais'. Outra solicitação foi destinada à Corsan e a RGE, para que sejam evitados cortes no fornecimento de água e luz, bem como seja oportunizada a prorrogação dos vencimentos de faturas de consumo "São empresas que estão sendo extremamente prejudicadas em função das regras mais rígidas. É imprescindível que haja esta sensibilidade, tanto por parte dos bancos de fomento, como das concessionárias que prestam estes serviços", avaliou Melo