Acordo evita greve de funcionários da Sogal em Canoas

Em audiência online mediada pelo Tribunal Regional do Trabalho entre a empresa de transportes Sogal e o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Canoas, que alertava para possibilidade de greve dos funcionários, a prefeitura de Canoas propôs a compra antecipada de R$ 1,38 milhão em vales-transporte. As passagens serão usadas para os beneficiários auxílio emergencial municipal, que poderão utilizar R$ 92,00 mensais para deslocamento.

O valor será pago em três parcelas de R$ 460 mil, a serem quitadas em três parcelas. Em contrapartida, a prefeitura exige que a Sogal faça a quitação dos salários atrasados dos meses de janeiro e fevereiro, além das cestas básicas e benefícios de vale-alimentação, que estão pendentes. O acordo aconteceu com a presença do prefeito Jairo Jorge, o secretário de Transportes e Mobilidade, Francisco Nunes, e o procurador-geral Cesar Palma.

Além disso, a prefeitura propôs a criação de uma junta de governança, que se reunirá diariamente para discutir soluções para o transporte público de Canoas. O grupo será composto por dois representantes do Município, dois representantes da empresa e dois representantes do sindicato. Foi proposto também o lançamento do Plano de Recuperação do Transporte Coletivo de Canoas.

O projeto prevê a criação de dez linhas rápidas de ônibus, que farão integração com as estações de trem e a retomada de outras dez linhas seletivas, para oferecer um serviço melhor à população. Será feito, ainda, um estudo de revisão da tarifa e de eventuais excessos de gratuidades. Se aprovadas, essas ações entrarão em vigor no prazo de 90 dias.