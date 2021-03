Cresce o número de crianças com a Covid-19 em Canoas

Uma tendência vista em outras partes do Brasil tem sido observada em Canoas - o crescimento de casos confirmados de Covid-19 em crianças. Diante do novo cenário, reflexo do aumento da contaminação por coronavírus na população em geral, a orientação é para que os pais e responsáveis intensifiquem os cuidados de prevenção também junto ao público infantil.

Segundo dados da secretaria municipal da Saúde, foram 575 casos confirmados de Covid-19 na população de 0 a 12 anos, em 2020, uma média mensal de 57,5. Em 2021, o número já chega a 365, em menos de três meses, média de 121,66. "Os dados demonstram, de forma clara e preocupante, que as crianças, além de ficarem expostas ao coronavírus, também estão adoecendo", ressalta o secretário municipal da Saúde, Maicon Lemos. Outro dado que serve de alerta é o aumento expressivo das internações. Nesta semana, nove pacientes pediátricos estavam internados no Hospital Universitário de Canoas com suspeita de Covid-19, aguardando os resultados dos exames, dois deles na UTI Pediátrica.

Os cuidados para as crianças são basicamente os mesmos indicados para adultos higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel, distanciamento físico, uso de máscara e não compartilhamento de objetos de uso pessoal. Essas medidas ajudam a prevenir outros quadros virais comuns entre as crianças, alerta a pediatra Adriana Becker, do Hospital Universitário de Canoas. "É importante que esse aprendizado fique para sempre", afirma. A médica destaca que a maioria dos casos de contaminação ocorre no ambiente domiciliar e, por isso, a recomendação é para que se evite o contato com familiares e pessoas próximas que apresentem sintomas. O ideal é que o paciente fique em isolamento, para evitar o contágio de outros membros da família.