NH servirá como cenário para três filmes nacionais

Novo Hamburgo se prepara para ser palco de obras cinematográficas nacionais. Três projetos foram contemplados, e estão aptos, para a gravação de longas-metragens na cidade: "Sob o Signo do Medo" (da Accorde Filmes Ltda), "Colecionário" (da Fantaspoa Produções Artísticas e Culturais Ltda ME) e "Espiral" (da Convergência Produtora - Leonardo Vieira Peixoto ME). Os filmes rodados serão realizados a partir da complementação de recursos pelo Fundo Setorial Audiovisual (FSA) e pelo Regulamento Geral do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro.

Sob o Signo do Medo é ambientado nos anos 1970 e conta a história de Gabriel e Helena, um casal de hamburguenses que, fugindo da repressão da ditadura militar brasileira, refugiam-se em Santiago, no Chile, até 11 de setembro de 1973, quando a democracia chilena sofre um golpe militar mobilizado pelas tropas de Augusto Pinochet. Inspirado em relatos reais, o filme trata sobre a necessidade de tolerância, a luta pela liberdade em todos os seus sentidos e sobre a transformação do ser humano. Além de Novo Hamburgo, a obra também é ambientada nas cidades de Porto Alegre e Brasília.

Outra produção que acontecerá no município, "Colecionário" conta a história de dois socorristas que descobrem um tesouro em um antigo porão, em um casarão construído no século XIX, no bairro Boa Vista, em Novo Hamburgo. Ao atender um chamado de emergência nesta casa, eles acidentalmente ativam um portal dimensional, trazendo à vida a criatura conhecida como O Colecionador - um ser com poderes eletromagnéticos que fará de tudo para recuperar as joias que o permitem viajar entre dimensões.

"Espiral" traz para a tela, um relato singelo das dores e alegrias de uma família cujas histórias de vida são sincrônicas com a ascensão e o declínio da indústria calçadista da cidade de Novo Hamburgo. Na trama, um casal de classe média decide investir na própria empresa, encontram um sócio, a família começa a crescer. O filme conta a trajetória dessa família estabelecendo paralelos entre acontecimentos parecidos no contexto familiar,