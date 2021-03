CDL de Passo Fundo avalia retomada do modelo de cogestão

De acordo com o presidente da CDL de Passo Fundo, Sérgio Giacomini, a retomada da cogestão, que deve ser confirmada pelo governador Eduardo Leite nos próximos dias, é "muito positiva" e "extremamente importante", já que as empresas não possuem mais condições de se manterem com as portas fechadas. Usando os números da pesquisa da entidade, que mediu os impactos da bandeira preta nos negócios, o presidente ilustrou a situação.

"A pesquisa da CDL mostrou que mais de 40% dos empresários entrevistados, indicaram que não tem recurso para suportar mais do que 15 dias de estabelecimento fechado. E outro dado importante, é o número de empresas que vão ser obrigadas a demitir, segundo a pesquisa, serão mais de 50% do total", disse.

A diretoria da CDL destacou que os efeitos não devém ser imediatos, tanto pela baixa procura que deve ocorrer nos primeiros dias por produtos e serviços, quanto pelos resultados negativos acumulados ao longo das últimas semanas.