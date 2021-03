RGE registrou mais de 8 mil 'gatos' na Região Metropolitana em 2020

A RGE recuperou 105,6 gigawatts/hora de energia em 2020 na Região Metropolitana. As ações da empresa contra fraudes e furtos de energia - conhecido popularmente como 'gato" - nos municípios da região, são uma combinação de esforços dos investimentos no uso de inteligência, tecnologia e de informações que chegam pelo canal de denúncias para tentar frear o consumo ilegal de energia.

Entre os municípios com maior recuperação de energia na região, Canoas foi a que mais registrou o desvio de energia elétrica, com 20,3 mil megawatts/hora (MWh), ficando em primeiro lugar. São Leopoldo ocupa a segunda posição com 19 mil MWh. Gravataí é o terceiro da lista com 15,1 mil MWh, enquanto Novo Hamburgo, com 14,1 mil MWh, seguido por Sapucaia do Sul, com 13,7 mil MWh, fecham o ranking.

As inspeções realizadas ao longo do ano resultaram em 8.009 fraudes regularizadas. Com isso, o volume de energia recuperado seria suficiente para abastecer 704 mil residências durante um mês. "Estamos empenhados em identificar e combater fraudes e furtos de energia com foco em ampliar a qualidade e confiabilidade do fornecimento de energia oferecido. Os esforços fazem parte do trabalho contínuo da empresa e são viabilizados tanto por meio de parcerias com órgãos públicos e autoridades policiais,", afirma Marco Antonio Villela de Abreu, presidente da distribuidora.

Segundo ele, a recuperação de energia também representa retorno aos cofres públicos em forma de impostos que incidem sobre a conta de luz que não foram pagos e são revertidos para benefício da população. "É importante esclarecer que furto de energia é crime, pode trazer riscos à segurança das pessoas e prejudica diretamente a população com instabilidade no fornecimento a energia e perda de arrecadação de impostos, importantes para manter serviços públicos no município", ressalta Rafael Lazzaretti, diretor comercial do grupo, que também afirmou que o investimento em inteligência artificial, acoplado a novos sistemas com geração de alarmes para direcionamento de inspeções, resultam em maior assertividade do trabalho.