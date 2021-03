Museu Municipal de Sapiranga vai passar por modernização

O Museu Municipal Adolfo Evaldo Lindenmeyer, em Sapiranga vai passar por modificações. O localcontará pela primeira vez com um corpo técnico atuando no local. A casa ainda um museólogo, uma pessoa especializada em pensar estratégias para o museu, além de uma historiadora e uma pedagoga.

"Queremos criar, verdadeiramente, um Museu, com ambiências que tenham relação entre si, temas onde os objetos conversem um com o outro e dialogar com as pessoas, falando sobre o passado. Vamos reorganizar toda a parte de exposições. Tem que ser dinâmico, interagir entre passado e presente", explica o diretor de patrimônio cultural de Sapiranga, Daniel Gevehr, sobre a nova proposta para o museu.

O processo de limpeza e inovação do museu iniciou há cerca de um mês e continua pelos próximos dois meses. Os livros, antes guardados em caixas de papel, foram limpos, e dispostos em estantes de aço dentro de um ambiente com temperatura controlada e constante. Os volumes são, em sua maioria, do acervo de Leopolo Sefrin, e somam mais de três mil obras. Da mesma forma o acervo de jornais históricos, de praticamente um século, foram recuperados, limpos e serão acondicionados em caixas de plástico.

Conforme Geveher, assim que for finalizada a organização do acervo bibliográfico e impresso, iniciará a organização dos ambientes temáticos do museu. O local passará também por um processo de transição da era analógica para o digital. "Uma das primeiras coisas que vamos adquirir é um telão LED de 70 polegadas, que vamos colocar na parede. Ali vamos mostrar para a comunidade fotografias e pequenos vídeos sobre a história de Sapiranga, com temas diversos", conta.

O local ainda vai contar com três mesas de trabalho equipadas com computadores e uma impressora. Uma estrutura de segurança com câmeras internas e externas e monitoramento 24h já foi instalada e está em funcionamento. Outra novidade será a criação de um espaço de pesquisa dentro do museu. "Iremos dispor de mesas e cadeiras, onde antes funcionava as exposições temporárias, e criar um espaço de pesquisa, para que as pessoas possam ir ao museu e solicitar documentos antigos, fotografias e ter contato com o material", explica Gevehr.

O Museu Municipal Adolfo Evaldo Lindenmeyer abriga objetos diversos, muitos doados pela própria comunidade sapiranguense e da região. Desde 1996 ele está instalado na antiga Estação Ferroviária Sapyranga, desativada na década de 1960, e que também já abrigou a Biblioteca Municipal. Além da estação (que mantém algumas características originais), parte dos trilhos seguem no local lembrando uma história que marca o desenvolvimento da região.