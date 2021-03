Nova diretoria apresenta planos para reestruturar a Codeca

A nova diretoria da Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca) concentra esforços na elaboração de um conjunto de medidas, a serem implementadas no curto, médio e longo prazos, que assegurem o retorno do equilíbrio econômico-financeiro da organização. A situação financeira da companhia e as principais medidas em andamento foram apresentadas pela presidente Helen Machado, acompanhada do diretor operacional, Rafael Tregansin. "Fosse a Codeca uma empresa privada, certamente já teria fechado", afirmou a líder da companhia para definir a difícil situação da companhia.

Nos últimos cinco anos, de 2016 a 2020, a companhia de economia mista, que tem o município como seu principal acionista, apurou prejuízo de aproximadamente R$ 30 milhões, dos quais em torno de 65% consolidados no período de 2017 a 2019, na ordem de R$ 22 milhões. O resultado de 2020, ainda preliminar, aponta prejuízo menor, na ordem de R$ 6,7 milhões. Helen assegurou que a companhia tem plenas condições de voltar a ser competitiva e atender às suas funções, principalmente de natureza social, como a coleta e destinação dos resíduos orgânicos e seletivos e da capina, bem como de perfil econômico, de entregar obras públicas de construção civil.

Dentre as ações em andamento, a presidente citou a revisão do orçamento deste ano, renovação de contratos de compras, pois 90% estão com prazos vencidos, centralização do almoxarifado e gestão de compras, instituição de planos de manutenção preventiva e corretiva da frota - atualmente, 75 veículos estão parados nas oficinas por falta de peças, sendo seis caminhões e a retomada efetiva da realização de obras pelo Departamento da Construção Civil, que perdeu sua função, principalmente, nos anos de 2017 a 2019, mesmo tendo quadro de 200 funcionários. Algumas obras já estão acertadas com o município. No Departamento de Limpeza Urbana, a meta é criar um Centro de Controle de Operações, aproveitando a condição de a frota ser dotada de GPS. Outra alteração é a realização das compras por meio de pregão eletrônico em substituição aos presenciais e disputas fechadas nas licitações.

A direção também analisa formas de investir minimamente na frota de máquinas e veículos, principalmente caminhões para qualificar a coleta de lixo. As alternativas em estudo são financiamento ou injeção de recursos por parte da prefeitura, o que necessariamente exige aval legislativo. A presidente confirmou a previsão para abril da retomada do programa Troca Solidária, que passará por algumas alterações. Uma delas, já definida, é a troca de dia, de quinta para sábado, visando ao atendimento de maior número de famílias.