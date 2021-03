Estudo relaciona nutrientes ao tipo de cultivo da alface e rúcula

A alface e a rúcula são hortaliças que proporcionam diversos benefícios à saúde, representando as hortaliças folhosas mais produzidas e consumidas no Brasil. Além de ser uma fonte rica em minerais, elas também apresentam uma elevada concentração de nitrato proveniente da absorção de nitrogênio do solo, o que associado aos demais nutrientes, em especial os antioxidantes, desenvolve significativo fator de proteção cardiovascular.

Uma pesquisa realizada na Universidade do Vale do Taquari (Univates) buscou avaliar os teores de nitrato, nitrito, potássio, sódio e cálcio de alface e rúcula cultivadas nos sistemas orgânico, hidropônico e convencional, a fim de descobrir a diferença de valores presentes nas três formas de cultivo. "O aporte adequado de potássio em conjunto com o cálcio, e controle da ingestão de sódio, são critérios que auxiliam na manutenção da pressão arterial e reduzem riscos cardiovasculares, principal causa de óbitos no mundo", destaca Carolina Kraemer, autora do projeto.

Para realizar o estudo Carolina realizou uma abordagem quantitativa, desenvolvida com 18 amostras de hortaliças independentes em cada estilo de cultivo, sendo nove de alface tipo crespa e outras nove amostras de rúcula. Ela identificou que as hortaliças obtidas do sistema hidropônico apresentaram médias de nitrato superiores às orgânicas e convencionais. De acordo com a Organização das Nações Unidas para Alimentação (FAO), o consumo de nitrato recomendado para um adulto de 60 kg de peso corporal, equivale a uma ingestão aceitável de até 222 miligramas (mg) por dia.

Considerando os resultados das amostras de hortaliças analisadas e a recomendação da ingestão diária de nitrato, sugere-se consumir o equivalente a aproximadamente 10 folhas de alface hidropônica por dia, 15 de convencional ou 26 folhas da orgânica. Em relação ao consumo da rúcula analisada, é indicado o consumo diário de até 35,5 g do vegetal hidropônico, 47,91 g do convencional e 69,48 g de orgânico, esta quantidade diária mencionada é suficiente para conferir os benefícios provenientes do consumo de nitrato, sem que este cause prejuízos para a saúde.

No cultivo orgânico, tanto a rúcula, quanto o alface apresentaram maiores médias de potássio. A ingestão adequada do nutriente oferece inúmeros benefícios à saúde, tais como controle da pressão arterial, redução da mortalidade por acidente vascular cerebral e diminuição de doenças cardíacas. Em valores de sódio, a alface e rúcula orgânicas foram as que obtiveram as maiores concentrações do mineral, com 4,67 mg e 3,02 mg, respectivamente. No estudo ainda foi possível identificar que a rúcula orgânica e a hidropônica apresentaram as maiores médias de cálcio, já a alface demonstrou médias superiores nas amostras obtidas do cultivo convencional.