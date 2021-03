Bloqueios na BR-386 trazem problemas em estradas de Estrela

O acidente com o caminhão-tanque na BR-386, no sábado , tem trazido transtornos em Estrela. O tráfego intenso nas estradas municipais que estavam sendo utilizadas por motoristas em razão do bloqueio da rodovia federal e o desrespeito a algumas orientações levaram o município a tomar medidas mais drásticas. Uma delas foi o bloqueio temporário de vias que poderiam servir como desvio. A ação visa evitar mais danos, prejuízos e outras tragédias.

Antes da liberação de uma das pistas da BR-386 , praticamente todo o fluxo normal da rodovia, calculado em 30 mil veículos/dia, estava utilizando as estradas municipais de Estrela. Foram mais de três dias em que as consequências do movimento intenso não demoraram a aparecer. A ponte de madeira ferro que liga o bairro Boa União à Linha São José, recentemente reformada, apresentou sinais de desgaste. Projetada para receber um veículo por vez, e apenas leves, tinha nos horários de maior pico até quatro carros em seu vão e passagem de até 7,5 mil veículos durante o dia, número muito superior ao qual foi projetada.

Não foi a única ponte que sofreu danos. A de madeira, também localizada na Linha São José - no trecho que liga a RS-129 à Rota do Sol (RS-453) pela Tangará - teve parte de suas laterais arrancadas por um caminhão mais largo do que a estrutura, sendo que a passagem de veículos pesados não era permitida. Nesta quarta-feira, outros dois caminhões ficaram atolados no trecho. A via foi bloqueada pela secretaria municipal de Infraestrutura Urbana.

Outro rota municipal que está sendo utilizada para desvio do fluxo da rodovia federal, este sim permitindo o fluxo de veículos pesados, é o que passa pela Linha Geraldo. A chuva das últimas horas também causou atoleiros. A prefeitura não descarta seu bloqueio parcial, apesar de novas ações realizadas ao longo do dia, como a colocação de brita no trecho, buscam evitar tal medida.