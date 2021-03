Prédios históricos no bairro Hamburgo Velho são debatidos

A prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daudt, juntamente com secretário municipal de Cultura, Ralfe Cardoso, esteve em reunião na Fundação Ernesto Frederico Scheffel, com a direção da instituição e também representantes da RGE no município. Na pauta, a preservação do conjunto histórico do bairro Hamburgo Velho, o restauro da casa ao lado da fundação e a limpeza visual, com a retirada de fios nos postes da Avenida General Daltro Filho, no entorno do centro histórico do bairro.

"A história de Novo Hamburgo teve início em Hamburgo Velho. De imediato, estamos propondo uma solução para o problema da fiação nos postos dos arredores do centro histórico", enfatiza a prefeita. De imediato, a RGE se comprometeu a fazer a limpeza da fiação, nos moldes do que foi viabilizado em trecho da rua Lima e Silva, no Centro de Novo Hamburgo. Também irá analisar a viabilidade de fiação subterrânea, com estimativa de custos e tecnologias envolvidas.

Outra discussão foi quanto ao restauro da casa de mais de mil metros quadrados ao lado da Fundação Scheffel. Construída em 1874 e que serviu de residência a Nicolau Schmitt, filho mais velho de Johann Peter Schmitt, considerado fundador de Hamburgo Velho, a casa já tem projeto aprovado no governo federal para restauro com recursos da Lei Rouanet. A proposta é que sua recuperação esteja concluída em 2024, a tempo para as comemorações do bicentenário da imigração alemã.

Além da recente inauguração do antigo prédio da Semec II, no Centro, a prefeitura inaugurou em dezembro do ano passado a conclusão das obras de restauração do prédio da antiga Casa Lar da Menina, também dentro do núcleo histórico de Hamburgo Velho. "Não mediremos esforços para viabilizar o que for possível na preservação de nossas raízes", enfatiza a prefeita, lembrando ainda que já deu início ao processo de tombamento do chamado Casarão Friedrich, outro bem histórico no bairro Guarani.