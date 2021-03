Terceira UPA de Canoas é aberta no bairro Mathias Velho

e outras unidades podem ser instaladas na cidade A população de Canoas passa a contar com uma nova unidade de pronto atendimento (UPA). Localizada no bairro Mathias Velho, a UPA Liberty Dick Conter funcionará 24 horas e será dedicada, exclusivamente, a casos de pacientes adultos e não relacionados à Covid-19. Essa é a terceira UPA no município, que já possui a UPA Rio Branco e Boqueirão, ambas 24h

vai ajudar a desafogar o atendimento nos hospitais da cidade Instalada no prédio da antiga UPA Caçapava, onde funcionava atualmente uma clínica de saúde da família, a unidade passa a contar agora com toda a estrutura necessária para atendimento de pacientes clínicos graves e intercorrências de urgência e emergência moderadas. A capacidade é de 350 a 360 atendimentos por dia e

a exemplo das outras duas UPAs Apesar de não atender pacientes com a Covid-19,, a Liberty Dick Conter recebeu um tanque de oxigênio para atender pacientes que precisam de suporte ventilatório. Ao todo, o serviço contará com uma equipe de 97 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos de Enfermagem, auxiliar de higienização, farmacêutico, técnico de Radiologia, controladores de acesso, auxiliar de nutrição, analista clínico e agente de atendimento. O investimento soma R$ 350 mil.

Com a inauguração da nova UPA 24h, as estruturas provisórias de pronto atendimento montadas junto às UPAs Rio Branco e Boqueirão passam a atender casos sintomáticos respiratórios leves associados à Covid-19. A previsão inicial era de que as estruturas, que começaram a funcionar em 1º de março, fossem desativadas após a inauguração da UPA no bairro Mathias Velho. Diante da alta demanda de pacientes e do agravamento da pandemia, porém, a administração municipal decidiu manter os serviços funcionando. Em situações menos graves é possível também buscar as unidades básicas de saúde (UBSs).

Com a nova organização, as UPAs Rio Branco e Boqueirão receberão apenas pacientes sintomáticos respiratórios e casos graves de Covid-19. Para pacientes pediátricos sintomáticos de Covid, a orientação é para que a população procure a UPA Boqueirão ou o Pronto Atendimento Pediátrico do Hospital Universitário. Cerca de 70% dos atendimentos de saúde em Canoas atualmente são de casos relacionados à Covid-19, segundo o secretário municipal da Saúde, Maicon Lemos. "A abertura da nova UPA em meio ao pior momento da pandemia é extremamente importante. Abrir serviços de saúde neste momento é um desafio", ponderou.