Justiça autoriza contratação de médicos sem Revalida em São José do Norte

O município de São José do Norte, no sul do Estado, foi autorizado a contratar médicos sem o Revalida, exame feito anualmente que testa o conhecimento de médicos diplomados fora do Brasil. O pedido foi feito pela a Procuradoria-Geral do município, que entrou com uma ação civil pública com pedido de tutela provisória de urgência diante do cenário atual de calamidade pública decorrente da pandemia. A decisão é da 2ª Vara Federal de Rio Grande, no Rio Grande do Sul.

Na decisão, o juiz determina ainda que o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers) se abstenha de exigir licença para o exercício da medicina de profissionais diplomados fora do Brasil, sejam eles estrangeiros ou brasileiros, bem como aplicar qualquer penalidade ao município. Assim, médicos formados em universidades fora do Brasil, poderão atuar na rede de saúde do município, enquanto durar o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia da Covid-19.

A prefeitura afirmou que adotará as medidas de controle da atuação dos profissionais, utilizando os serviços destes prioritariamente em atendimentos regulares da rede básica de saúde, e de baixa complexidade. Com isso, a ideia é que os profissionais da rede pública de saúde fiquem livres para priorizar os atendimentos de urgência e emergência relativos à Covid-19.

Atualmente, a cidade opera com leitos de UTI no limite e enfrenta grande deficiência de médicos nos hospitais, unidades de pronto atendimento e postos de saúde. Somente para esse mês de março, faltam ao menos 12 médicos na cidade. No Hospital Municipal de São José do Norte e na Unidade Sentinela (criada para atendimento dos pacientes Covid-19), há problemas para fechar as escalas.