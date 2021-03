São Borja pede ao Lacen para investigar possível cepa do vírus na cidade

uma das novas variantes do coronavírus Entre todos os 24 municípios abrangidos pela 12ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), São Borja segue, já alguns dias, com números de casos relacionados à Covid-19. Isso ocorre em relação a pessoas que procuram o Centro de Triagem (CT), pacientes infectados e em isolamento domiciliar. Também é recorde o número de internamentos hospitalares, inclusive em UTI, sendo ainda crescente o número de óbitos. A hipótese mais provável para esse quadro é que- mais contagiosa e agressiva - esteja afetando a cidade. A secretaria de saúde tem enviado amostras e aguarda retorno do pleito.

O pedido ao Estado e ao Laboratório Central do Rio Grande do Sul (Lacen) foi feito para verificar com a Fiocruz, no Rio de Janeiro, o porquê desta situação em São Borja. O titular da 12ª Coordenadoria Regional de Saúde, Iury Sommer Zabolotsky, que esteve em São Borja para acompanhar esse processo, também trabalha com a hipótese da ação na cidade de uma cepa agressiva do vírus.

Mais de 200 pessoas são atendidas diariamente no Centro de Triagem, são mais de 1.000 pacientes com suspeitas da doença e, nos últimos dias, em vários deles foram quase 150 novos casos confirmados em 24 horas. No Hospital Ivan Goulart (HIG) passa de 100 o número de pacientes internados com Covid, além dos que estão em UTIs especializadas fora da cidade. O HIG ampliou o número de leitos e profissionais de saúde, está fazendo improvisações evitando o esgotamento da estrutura.

"Nossa situação está delicada. Nossos números estão elevados e precisamos da compreensão da população com ações conscientes de prevenção e cuidados", destaca o prefeito, Eduardo Bonotto. Há poucos dias, ele assinou decreto estabelecendo multas para quem não respeitar o isolamento domiciliar e fizer aglomerações. Sobre a vacinação da população, os idosos acima dos 77 anos é que estão recebendo as doses.