Hospital de Garibaldi amplia atendimento nas UTI's

Com a chegada, em comodato, de cinco respiradores destinados pelo governo do Estado e o aporte de recursos da Câmara da Indústria e Comércio (CIC) e prefeitura de Garibaldi para a manutenção de mais três leitos de UTI, o Hospital Beneficente São Pedro ampliou de 10 para 18 a possibilidade de atendimento de pacientes em estado crítico devido a Covid-19. Há duas semanas, a Unidade de Tratamento Intensivo do estava com 11 pacientes em estado crítico e 10 leitos, chegando a 15 internados em estado grave na semana passada. Agora, após a ampliação, já recebe 17.

Em reunião com a direção e corpo clínico do Hospital e a secretária da Saúde, na manhã de quarta-feira, 17 de março, o presidente da CIC, Tobias Debiasi, anunciou que o recurso obtido através da campanha iniciada pela entidade será destinado a instituição e a iniciativa encerrada.