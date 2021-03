Prefeitura e Câmara divergem sobre o orçamento em Candelária

A administração municipal de Candelária protocolou o veto a duas emendas apresentadas pela Câmara à LOA (Lei Orçamentária Anual) para o exercício de 2021. A mais polêmica é a que destina mais R$ 500 mil ao orçamento da própria Câmara para a aquisição de equipamentos e realização de reformas e adaptações no imóvel que sedia o Legislativo. A justificativa do veto, assinada pelo prefeito Nestor Ellwanger, alega vício de inconstitucionalidade na emenda, além de ser contrária aos interesses do município.

No texto encaminhado à Câmara, o prefeito cita o estado de calamidade pública relacionado à pandemia do coronavírus e os prejuízos causados pela estiagem. Com isso, conforme sustentado, há "evidências claras" de que a previsão de arrecadação será frustrada, a exemplo do ano passado. De acordo com o prefeito, a única motivação da emenda é política.

A mensagem do veto lembra ofício enviado pela Câmara em fevereiro deste ano, na qual é solicitada para a Prefeitura a inclusão no próximo plano plurianual de uma verba para a aquisição de um terreno e a construção de um prédio novo para a Câmara. Este pedido, segundo consta no ofício, foi decidido após reunião na casa legislativa.

Em paralelo a isso, a justificativa do veto ainda lembrou que historicamente sobram recursos do montante destinado à Câmara. Neste sentido, foi apresentado um levantamento indicando que entre 2015 a 2020 as devoluções de sobras orçamentárias ao Executivo totalizaram R$ 946.7 mil em todo o período. Por fim, ainda foi lembrada a recente reforma realizada no prédio que abriga a Câmara, concluída no final de 2019, que totalizou um investimento superior a R$ 410 mil, valor que se somou a uma despesa superior a R$ 102 mil para aquisição de equipamentos e materiais permanentes.